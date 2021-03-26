Turizm sektöründe 200 bin kişi işsiz kaldı

KISA süreli çalışma olmasına rağmen sektördeki çok sayıda insanın işsiz kalması dikkati çekti. Federal hükümet, bu sektörde çalışanların yüzde 70’inin kısa süreli çalışma ödeneği kapsamında işine devam ettiğini duyurdu. Salgın nedeniyle işten çıkarılanların büyük çoğunluğunun yarı günlü çalışan personel olduğu belirtildi. Salgının başladığı 2020 yılında konaklama sektörünün ciro kaybının aylara göre farklılık gösterdiği ve yüzde 20 ila yüzde 75 arasında ciro kayıpları yaşandığı açıklandı. Turizm sektörünün korona salgınının en çok kaybedeni olduğunu belirten Yeşiller partisinden Stefan Schmidt, hükümetin sektör çalışanlarını ortada bıraktığını kaydetti. Schmidt, turizm sektöründe çalışanların salgın öncesinde de düşük ücret ve kötü şartlarda çalıştıklarını belirtirken, salgınla birlikte ise tamamen işsiz kaldıklarını ifade etti.