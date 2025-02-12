Turizm sektörü rekor kırdı

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ALMANYA Federal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, 2024 yılında yerli turistlerin gecelemeleri yüzde 1.1 artarak 411 milyona ulaştı. Bu rakam, pandemi öncesi 2019’a yüzde 1.3 artış anlamına geliyor. Yabancı turistlerin gecelemeleri ise yüzde 5.4 artışla 85 milyon olarak kaydedildi. Ancak bu rakam, 2019’a kıyasla hâlâ yüzde 5.1 daha düşük seviyede. 2024’te düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’na rağmen yabancı turist sayısında beklenen artış olmadı. Turnuva sırasında yüz binlerce futbol sever Almanya’ya akın etmişti. Aralık 2024’te ise Almanya’daki konaklama işletmeleri, yerli ve yabancı turistlerden toplam 31 milyon geceleme kaydetti. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6’lık bir artış anlamına geliyor.



Turizm sektöründe konaklama türlerine göre belirgin farklılıklar dikkati çekti. Oteller, pansiyonlar ve misafirhaneler, pandemi öncesi seviyeye henüz ulaşamadı. Bu işletmelerdeki gecelemeler, 2019’a kıyasla yüzde 2.2 daha az olarak kaydedildi. Buna karşılık, tatil evleri ve benzeri konaklama türleri, 2019 seviyesini hafifçe aşmayı başardı. Kamp alanları ise gecelemelerini yaklaşık yüzde 20 oranında artırarak sektörün en parlak performansını sergiledi. Ancak sağlık turizmi ve rehabilitasyon merkezleri gibi diğer konaklama türleri, pandemi öncesi seviyenin hâlâ yüzde 3.8 gerisinde kaldı.Almanya Turizm Merkezi (DZT), 2025 yılı için yabancı turistlerin gecelemelerinin 91 milyona ulaşmasını bekliyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) verilerine göre, özellikle yaz sezonu için şimdiden rekor düzeyde erken rezervasyon yapıldı.