Turizm sektörü 2025’ten umutlu

Haberin Devamı

ALMAN Seyahat Acenteleri Birliği’ne (DRV) göre, 2024/25 turizm yılının ekim ayı sonunda kapanmasıyla birlikte, paket ve bireysel tatillerde yüzde 6’lık bir artışla toplam 85 milyar Euro ciroya ulaşılması bekleniyor. Bu veriler, en az bir gece konaklamalı seyahatleri kapsıyor. Kış sezonu nisan ayı sonuna kadar devam ediyor ve bu dönemde Kanarya Adaları, Türkiye ve Mısır gibi sıcak destinasyonlara yapılan uçak seyahatlerine ilgi büyük. DRV, kış aylarında turistlerin seyahat harcamalarının yüzde 6 artışla 27 milyar Euro’ya ulaşacağını öngörüyor. Ancak, geçen yıla kıyasla seyahat edenlerin sayısında yüzde 1’lik hafif bir düşüş bekleniyor ve toplamda 45 milyon kişi ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

YAZ TATİLİ UMUT VADEDİYOR

seyahat sektörü, yaz sezonu için de umut dolu. 2024 yazına kıyasla yüzde 5’lik bir artış bekleniyor ve bu da toplamda 58 milyar Euro ciro anlamına geliyor. DRV’den yapılan açıklamaya göre, şimdiden birçok kişi tatil paketi ya da yapılandırılmış tur rezervasyonlarını geçen yıla oranla erkenden yapmış durumda. 2024 yazındaki gibi bu yaz da 94 milyon kişinin seyahat etmesi öngörülüyor. Ancak yine de ekonomik zorlukların olası etkileri turizm sektöründe de tedirginlik yaratıyor. İş kaybı korkusunun artması, tüketici harcamalarını ve seyahat bütçelerini olumsuz etkileyebilir. Kuzey Almanya’daki turizm işletmeleri, geleceğe karamsar bir gözle bakıyor.