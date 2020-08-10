Turizm gelirleri bekleneni karşılamadı

ÖZELLİKLE mart ile haziran ayları arasında yaşanan tecrit nedeniyle turizm sektörü büyük oranda olumsuz etkilendi. Haziran ayında otellerin ve tatil beldelerinin yeniden açılması da aradaki açığı kapatmaya yetmedi. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında konaklama sayısı bu yılın ilk altı ayında yüzde 47.1 oranında azaldı. Alman Turizmciler Biliği (DTV) Genel Sekreteri Norbert Kunz “Bu yıl Alman turizminde bir patlama oldu denemez” dedi.

FİYATLAR ATTI

Almanya’da özellikle belli bölgelerde otel fiyatları yükseldi. Özellikle Kuzey ve Baltık Denizi kıyıları ile ülkenin güneyinde yer alan Alp Dağları eteklerindeki oteller ve pansiyonların gecelik fiyatları krize rağmen artırıldı. Kimi oteller konaklama fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yaptı. Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki otellerde doluluk oranı yüzde 80’i buldu.

YÜZDE 29’U HİÇ TATİL YAPMADI

Kunz “Otellerin doluluk kapasitesine rağmen 2019 yılının ilk altı ayında elde edilen gelire ulaşılamadı. Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler ve uygulanan kararlar nedeniyle müşteri sayısı azaldı. Kapasiteler düşürüldü. Yeme ve içme düştü” dedi. Almanya’da geçen yıllara göre yabancı turist sayısı da çok düştü. Berlin gibi ülkenin büyük kentlerini ziyaret eden Avrupalı turistlerin sayısı geçen yılların çok altında kalması turizm gelirlerini düşüren önemli faktörler arasında gösteriliyor. Ayrıca yapılan araştırmaya göre Almanların da yüze 29’u bu yıl hiç tatil yapmadı ve yıllık iznini de evinde geçirdi.