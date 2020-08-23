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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 23.08.2020 - 13:14 | Son Güncelleme:

Turistler Hırvatistan’dan kaçıyor

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Turistler Hırvatistan’dan kaçıyor
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Korona vakalarının artmasıyla bazı ülkelerin seyahat uyarısı kararı üzerine turistler akın akın Hırvatistan’dan çekilmeye başladı.

OTOBANLARDA, gümrüklerde uzun kuyruklar oluştu. Hava alanları geri dönmek isteyen tatilcilerle doldu. Hırvatistan-Slovenya sınırı bir an evvel Hırvatistan’dan çıkmak isteyen tatilcilerle tıkandı. Almanya’nın Hırvatistan’ın güney sahillerine seyahat uyarısı kararının ardından Avusturya, İtalya ve Slovenya da seyahat uyarısı yayınladı.

Turistler Hırvatistan’dan kaçıyor
Turistler Hırvatistan’dan kaçıyor
Turistler Hırvatistan’dan kaçıyor

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