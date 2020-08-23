BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Son Güncelleme:
Turistler Hırvatistan’dan kaçıyor
Korona vakalarının artmasıyla bazı ülkelerin seyahat uyarısı kararı üzerine turistler akın akın Hırvatistan’dan çekilmeye başladı.
OTOBANLARDA, gümrüklerde uzun kuyruklar oluştu. Hava alanları geri dönmek isteyen tatilcilerle doldu. Hırvatistan-Slovenya sınırı bir an evvel Hırvatistan’dan çıkmak isteyen tatilcilerle tıkandı. Almanya’nın Hırvatistan’ın güney sahillerine seyahat uyarısı kararının ardından Avusturya, İtalya ve Slovenya da seyahat uyarısı yayınladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle