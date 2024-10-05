Tüp bebek ve bakım giderlerine vergi indirimi

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* Tüp bebek tedavisi: Tüp bebek tedavisi masraflarının bir kısmı, yıl sonuna kadar yetkili maliye dairesine verilmesi gereken vergi beyannamesi üzerinden geri alınabilir. Ancak sadece sağlık sigortasının karşılamadığı kısmı, vergi iadesine tabi. Ayrıca sadece Almanya’da onaylanmış tedaviler için vergi avantajı söz konusudur.* Çocuk bakımı: Artık çocuk yardımı alma hakkı olmayan çocuklar için yapılan nafaka ödemeleri vergiden düşülebilir. Bu durum, 18 yaşını doldurmuş ve eğitim almayan çocuklar, mesleki eğitimini tamamlamış çocuklar ve 25 yaşından büyük olup halen eğitimde olan çocuklar için geçerlidir.* Evcil hayvan bakımı: Kedi veya köpek bakıcısı için yapılan harcamalar da, vergi beyannamesinde ev hizmetleri olarak kabul edilir. Fatura tutarının yüzde 20’si, en fazla 4 bin Euro’ya kadar bu amaçla yaptığınız harcamalara vergi kolaylığı sağlanır.* Büyükanne ve büyükbaba bakıcı ise: Eğer büyükanne ve büyükbaba ya da diğer akrabalar çocuk bakımında yardımcı oluyorsa, bu masraflar çocuk bakımı gideri olarak vergiden düşülebilir. Büyükanne ve büyükbaba ücret almazsa, sadece yol masrafları (kilometre başına 0.30 Euro) geri ödenebilir ve vergiden düşülebilir. Vergi dairesinin bu masrafları kabul etmesi için yazılı bir anlaşma ve yapılan ödemeleri kanıtlayıcı belgeler sunulmalıdır.* Doktor ve eczane ziyaretleri için yol giderler: Bunlar da aile bütçesine olağanüstü maddi külfet olarak kabul edildiğinden vergi beyannamesi üzerinden düşürülebilen gider kalemleri arasında sayılıyor. Her doktor veya eczaneye gidiş ve gelişiniz için katedeceğiniz kilometre başına 0.30 Euro’luk tutarı vergiden düşülebilirsiniz. Bu gider kaleminin, yıl boyunca biriktiğini varsaydığımızda, bundan dolayı hatırı sayılır bir vergi avantajı elde edebileceğinizi söyleyebiliriz.* Okul köpeği masrafları: Almanya’da öğrenim güçlüğü çeken çocukların eğitiminde zaman zaman okul köpeğinden pedagojik olarak yararlanıldığı biliniyor. Eğer öğretmenler, kişisel köpeklerini bir okul köpeği konsepti kapsamında düzenli olarak derslerde kullanıyorsa, bu masrafları kısmen vergi beyannamelerinde düşebilirler. Azami olarak masrafların yarısını gider olarak vergiden düşebilirler.

-BUNU NOT EDİNİZ-

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KIŞ LASTİKLERİNDE YENİ KURALA DİKKAT!

ALMANYA’da otomobil sürücülerine önemli bir uyarımız olacak. Sonbaharın gelmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş soğuyor ve birçok kişi için lastik değiştirme zamanı yaklaşıyor. Arabanıza şimdiden uygun ‘kış ayakkabıları’ seçmeniz iyi olur. Ancak bu konuda bu yıl dikkat etmelisiniz, çünkü bazı lastikler artık uygun sayılmıyor. 1 Ekim’den itibaren sadece ‘M+S’ işaretine sahip kış lastiklerinin geçerlilik süresi doldu. ‘M+S’ harfleri, çamur ve kar anlamına geliyor. 2018 öncesinde üretilen ve sadece bu işareti taşıyan lastiklerin 30 Eylül 2024 tarihine kadar kullanılması özel bir düzenlemeyle mümkündü. Artık bu lastiklerle trafiğe çıkmamalısınız. Bizden uyarması. Kış lastiklerinde ‘M+S’ işaretinin yanı sıra üçgenin içinde kar tanesi motifli ‘Alpin’ işareti de basılı olması gerekiyor. Aksi takdirde 60 Euro para cezası ve trafik siciline bir ceza puanı riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

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-BUNU UNUTMAYINIZ!-

KALDIRIMLARI TEMİZ TUTMAYANA CEZA VAR

HAZIR konu sonbahardan açılmışken, ev ve konut sahiplerine de küçük bir uyarımız olacak. Sonbaharla birlikte kaldırımlara dökülen yaprakları temizleme konusunda kiracı ve konut sahiplerine büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü ıslak veya nemli yapraklar yol ve kaldırımlarda kaygın bir zemin oluşturduğundan yayalar için düşme veya kayma tehlikesi doğabilir. Bu nedenle, kiracılar ve mülk sahipleri, mülklerinin etrafındaki kaldırımları temizlemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, birileri bundan dolayı zarar gördüğünde, sorumlular için bu durum pahalıya mal olabilir. Dolaysıyla yayaların güvenliğini tehlikeye atmamak için, kiracılar ve mülk sahipleri düzenli olarak mülklerine bitişik kaldırımları yapraklardan temiz tutmakla yükümlüdür. Bu sorumluluk, Almanya Emlakçılar Birliği’ne (IVD) göre, hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında, pazar ve tatil günlerinde ise 09.00-20.00 saatleri arasında geçerlidir. Kiracılara bu yükümlülük genellikle kira sözleşmesi ile devredilir. Bu nedenle, kira sözleşmesine göz atmak faydalı olabilir.

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SİGORTA, MADDİ ZARARLARDAN KORUYABİLİR

“Yeterince temizlenmemiş ıslak yapraklar yüzünden bir kişi kayıp düşer ve yaralanırsa, tazminat talepleri gündeme gelebilir” diyor Sigortalılar Birliği’nden (BdV) Bianca Boss. Tazminat sorumluluğu olan kişiler, kişisel varlıkları ve gelirleri ile haciz sınırına kadar sorumluluk taşıdıklarını hatırlatmış olalım. Bu durumda, özel sorumluluk sigortası koruma sağlar. Sigorta, ya zararı karşılar ya da haksız yere talep edilen tazminat taleplerini reddeder.

BdV’ye göre, yapılaşmamış veya boş arsalar için de yol güvenliği sorumluluğu geçerlidir. Bu tür mülklerde de mülk sahiplerinin düzenli olarak bitişik kaldırımları temizlemesi gerekiyor. Birine zarar gelmesi durumunda, burada özel sorumluluk sigortası (Haftpflichtversicherung) genellikle yeterli olmaz. BdV’ye göre, genellikle ek bir sigorta gerekli olur. “Sigorta şartlarını gözden geçirin veya doğrudan sigortacınıza danışın” diye tavsiye ediyor Boss.

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NASIL TEMİZLENMELİ?

Yaprakları temizlemek için bir yaprak püskürtücüsü veya yaprak süpürücü kullanmak isteyenlerin, yerel gürültü yönetmeliklerine uymaları gerekiyor. Kuzey Ren-Vestfalya Tüketici Merkezi yetkililerin bu konudaki uyarılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Buna göre, genellikle bu gürültülü cihazlar yalnızca 09.00-13.00 ve 15.00-17.00 saatleri arasında kullanılabilir. Ancak, belediyeler daha sıkı kurallar koyabilir. Küçük canlıları ve böcekleri koruyan çok daha çevre dostu bir alternatif ise tırmıktır. Biriktirilen yapraklar, en ideali biyobozunur atık kutusuna veya kendi kompostunuza atılmalıdır. Kuzey Ren-Vestfalya Tüketici Merkezi’ne göre, birçok belediye sonbahar döneminde yaprak toplamak için özel kaplar veya torbalar sunar ve bunlar ayrı olarak toplanır. Yaprakları kendi bahçenizde yakmak ise yasak olduğunu unutmayınız. Aksi takdirde belediye tarafından ceza kesilebilir.