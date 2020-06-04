ALTMAIER, yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için açıkladığı yeni teşvikler ve ülkenin hidrojen planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu yılın ikinci yarısında ekonomide büyümeye dönmeyi hedeflediklerini aktaran Altmaier, ekonomi bakanı olarak hedefinin ekonomide en geç 2022’de Kovid-19 krizi öncesi seviyeye geri dönmek olduğunu söyledi. Altmaier, hükümetin bugün açıkladığı 130 milyar Euro’luk yeni teşvik paketinin Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomide İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en derin resesyonun üstesinden gelinmesine yardımcı olacağını kaydetti. Söz konusu teşvik paketinin Federal Almanya Cumhuriyeti’nin 1949’da kurulduğundan bu yana en büyük ekonomi paketi olduğunu vurgulayan Altmaier, “Ekonomi henüz dibe vurmadı. Önümüzdeki aylarda birlikte zor anlar yaşayacağız. Tünelin sonunda ışık var” dedi. Altmaier, Alman hükümetinin merakla beklenen hidrojen stratejisinin yaz tatilinden önce (ağustostan önce) açıklanacağını bildirdi. Bu arada, hükümetin bugün açıkladığı yeni teşvik paketinde, hidrojenin yaygınlaşması için 9 milyar avroluk finansal destek ihtiyacı vurgulanırken, “Amaç, Almanya’yı dünyanın en gelişmiş hidrojen teknolojisi tedarikçisi yapmak olmalı.” denildi.