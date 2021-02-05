‘Tünelin sonunda hafif ışık görüyorum ama...’

AŞILANAN insan sayısının her geçen gün arttığını belirten Merkel, “Ama hedeften hâlâ çok uzaktayız” diye konuştu. Alman özel televizyon kanallarından RTL’ye verdiği demecinde, alınan katı önlemler ve kısıtlamalarda kısa sürede yumuşama beklenmemesi gerektiğini ifade eden Başbakan Merkel, “Ben de iyi haberler vermek isterim. Ama şu anda bu anlamsız olur. İnsanları boş yere umutlandırmak doğru olmaz” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de uzun süren sessizlikten sonra aşı konusunda hata yapıldığını itiraf etti: “Biz daha ziyade çabuk etkili bir açıya odaklanmıştık. Şu anda paralel olarak kitlelere dönük aşıların tedariki için de girişimde bulunmamız gerektiğini daha iyi görüyoruz.” Ursula von der Leyen, aşı siparişinde çok geç kalındığı yönündeki eleştirilerle ilgili olarak da, “Bir ülke tek başına daha çabuk davranabilir. Tabii bir ülke hızlı bot ise AB bir tankerdir” açıklamasında bulundu. AŞI YAPTIRACAĞIZ

Almanların yarıdan fazlasının aşı yaptırmaya hazır olduğu saptandı. Alman Birinci Televizyonu (ARD) adına yapılan kamuoyu yoklamasında, Almanya’da yaşayanların yüzde 59’unun “Aşı yaptıracağım”, yüzde 33’ünün “Henüz kara veremedim” dediği, yüzde 7’sinin ise “Kesinlikle aşı yaptırmam” dediği belirlendi. Aynı kamuoyu yoklamasında Almanların yüzde 68’inin aşılama hızının çok yavaş olmasından şikâyet ettiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde insanların yüzde 7.3’ü, İngiltere’de yüzde 13’ü, İsrail’de yüzde 37’si aşılandığı halde AB’de bu oranın yüzde 2.2’de kalmasına tepkiler ve eleştiriler yoğun bir biçimde arttı.