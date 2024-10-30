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Tunceli’ye Alman gelin

Güncelleme Tarihi:

#ALMANY#TUNCELİ#ALMAN GELİN
Tunceli’ye Alman gelin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 15:58

Almanya’da öğretmen olan Foya Aileen, âşık olduğu Ali Eren için memleketini bırakıp Tunceli’ye gelin gitti. Foya Aileen ve Ali Eren yapılan düğünle dünya evine girdi.

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TUNCELİLİ Ali Eren Sarıgül (25) çalıştığı Antalya’da, 23 yaşındaki Alman Foya Aileen ile tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift evlenmeye karar verdi. Ailelerin de onayıyla çift için Çemişgezek ilçesine bağlı Yemişdere köyünde düğün töreni düzenlendi. Kıyılan dini nikâhın ardından genç çift için kına gecesi tertip edildi. Kına gecesinin ardından Foya Aileen’in annesi Anke ile babası Frank Weber ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle genç çift dünya evine girdi. Yaklaşık iki yıl arkadaş kaldıktan sonra evliliğe karar verdiklerini dile getiren damat Ali Eren Sarıgül, ailesi ve kendisi için ilginç bir deneyim olduğunu söyledi. Genç çiftin köyde yaşamaya karar verdiği öğrenildi.

Tunceli’ye Alman gelin


 

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#ALMANY#TUNCELİ#ALMAN GELİN

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