Tuna nehri iki kişiyi yuttu

ALMANYA’nın Bavyera Eyaleti’nde Straubing ilçesine bağlı Bogen’de Tuna nehrine serinlemek için giren 13 yaşındaki kız öğrenci birden akıntıya kapıldı. Polis helikopterle Tuna nehrinde günlerce arama yaptı, ancak kızın cesedi bulunamadı. Nehir kenarında gezintiye çıkan bir çift kıyıda bir kız cesediyle karşılaştı ve polise haber verdi. Cesedin salı günü akıntıya kapılan 13 yaşındaki kıza ait olduğu belirlendi.

BİRDEN KAYBOLDU

13 yaşındaki kızın akıntıya kapılmasından birkaç saat sonra Tuna nehrinde bir boğulma haberi daha geldi. Baden Württemberg Eyaleti’ndeki Sigmaringen köyünde Tuna nehrine giren 25 yaşındaki bir kişi yüzerken boğuldu. Kıyıdan insanlar yardıma koştu. Ama yüzücü birden sularda kayboldu. İtfaiye dalgıçlarla nehirde arama yaptı ve yarım saat sonra cesedi buldu. Boğulma sebebi araştırılıyor.