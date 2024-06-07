Tüm sınırlarda ‘Euro 2024’ kontrolü

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BAKANLIK yapılan açıklamada, sınır kontrollerinin Danimarka, Fransa ile Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’u da kapsayacağı belirtildi. Bugüne kadar Almanya’nın bu ülkelerle olan kara sınırlarında kontrol yapılmıyordu. DW Türkçe’nin haberine göre açıklamada, Schengen Bölgesi’nden hava yoluyla gelen yolcuların da kontrole tabi tutulabileceği kaydedildi. Kontrollerin duruma göre ve esnek bir şekilde yapılacağı vurgulandı. Schengen Bölgesi ülkelere sınır kontrolleri 19 Temmuz’a kadar sürecek. Bu nedenle de İçişleri Bakanlığı Almanya’ya gelecek herkesin yanında gereken geçerli seyahat belgelerinin olması gerektiğine dikkati çekti. İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Euro 2024 sırasında güvenliğin ‘öncelikli’ konu olduğunu söyledi. Emniyet ve istihbarat yetkililerinin görevleri sırasında ‘akla gelebilecek her türlü tehlikeye karşı’ önlem aldıklarını ifade eden Faeser, güvenlik tedbirlerinin radikallere, holiganlara ve siber saldırılara kadar geniş bir alanı kapsadığını dile getirdi. Faeser, şiddet eylemlerinde bulunabilecekleri önceden tespit ederek durdurmayı hedeflediklerini söyledi. 14 Haziran’da başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Temmuz’da son bulacak.