Tüm gücümüzle ikinci karantinayı önlemeliyiz

İŞVERENLER Sendikası Başkanı İngo Kramer de Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte genel bir ikinci kısmi karantina döneminin olamayacağını vurguladı.

İşçi Sendikaları Başkanı Reiner Hoffmann da ikinci bir kısmi kapanmanın çok zor olacağını kaydetti ve “Bu kesinlikle engellenmeli. Ben bu salgınla nasıl hareket edeceğimizi öğrendiğimiz konusunda iyimserim. Eğer herkes hijyen ve mesafe kurallarına uyarsa, ikinci bir kapanmaya fırsat vermeyiz” dedi.