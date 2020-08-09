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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 09.08.2020 - 14:28,Son Güncelleme:

Tüm gücümüzle ikinci karantinayı önlemeliyiz

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Tüm gücümüzle ikinci karantinayı önlemeliyiz
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Almanya’da korona vakalarının artması ikinci bir kısmi karantina döneminin yolda olduğu beklenti ve tartışmalarına yol açtı. Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya olarak ikinci bir kısmi karantinanın var güçle engellenmesi gerektiğini söyledi.

İŞVERENLER Sendikası Başkanı İngo Kramer de Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte genel bir ikinci kısmi karantina döneminin olamayacağını vurguladı.
İşçi Sendikaları Başkanı Reiner Hoffmann da ikinci bir kısmi kapanmanın çok zor olacağını kaydetti ve “Bu kesinlikle engellenmeli. Ben bu salgınla nasıl hareket edeceğimizi öğrendiğimiz konusunda iyimserim. Eğer herkes hijyen ve mesafe kurallarına uyarsa, ikinci bir kapanmaya fırsat vermeyiz” dedi.

 

 

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