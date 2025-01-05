Tüm görevlerinden istifa ediyor

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Nehammer, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı video mesajda, liberal Yeni Avusturya Partisi’nin (NEOS) koalisyon görüşmelerinden ayrılmasının ardından, SPÖ ile müzakerelerde bulunduklarını belirterek bu görüşmeler üzerine partisinin aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı. ÖVP olarak koalisyon görüşmelerini sonlandırdıklarını bildiren Nehammer, görüşmeleri sürdürmeyeceklerini belirtip SPÖ içinde yapıcı olamayan grupların partide gücü elde ettiklerini ileri sürerek partisinin ekonomi, refah ve verimlilik karşıtı hiçbir programın altına imza atmayacağını söyledi. Nehammer, partisinin verimlilik, aile ve güvenlik konularını öne çıkaran bir seçim kampanyası yürüttüğünü ve başından itibaren veraset vergisine karşı çıktığını anlattı. SPÖ ile yapılan görüşmede başarı elde edilmediğini kaydeden Nehammer, siyasi yaklaşım olarak merkezi güçlendirmeyi ve aşırıcı, bölücü yapılara karşı bir tutum sergilediğini savundu.

SPÖ lideri Andreas Babler, ÖVP lideri Karl Nehammer, NEOS lideri Beate Meinl-Reisinger

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KURZ MU GELECEK?

Nehammer, “Görüşmelerin akamete uğramasından ötürü şunları yapacağım; Başbakan ve Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden ilerleyen günlerde istifa edeceğim. Düzenli bir geçişin sağlanmasına olanak sunacağım” dedi. Nehammer’in istifa edeceğini duyurması sonrasında ülke basınında, yolsuzluk soruşturması nedeniyle siyasi kariyerini sonlandıran eski Başbakan Sebastian Kurz’un yeniden partinin başına geçebileceği yorumları yer aldı.

SPÖ Genel Başkanı Andreas Babler, ÖVP’nin aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon kurmak isteyen tarafın ağır bastığını belirterek gelinen noktanın ülke için ‘yararlı’ bir durum olmadığını savundu. Babler, büyük olasılıkla ÖVP-FPÖ koalisyonunun kurulacağını söyleyerek “Aşırı sağcı bir başbakanın başında olduğu, sosyal desteklerin kesildiği, maaşların azaltıldığı bir hükümet” ifadesini kullandı.

Ülkede 25 Ekim 2024’te başlayan koalisyon görüşmelerinden liberal NEOS Partisi çekilme kararı almış, ÖVP ve SPÖ müzakerelerin süreceğini duyurmuştu.