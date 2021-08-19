Tüm dünya aşı diye çırpınırken 3.2 milyon doz aşı çöpe mi gidecek?

KONUYLA ilgili yapılan açıklamada 1.5 milyon dozu AstraZeneca ile Johnson & Johnson, 1.7 milyon dozu da Biontech aşısından oluşan yığılmaların kullanılıp kullanılmayacaklarının tam belli olmadığı bildirildi. Yönetmeliğe göre aile hekimlerinin, aşı merkezlerinde olduğu gibi ihtiyaç fazlası kullanım süresi dolmamış aşıları iade etme durumlarının olmadıkları, bu nedenle aşıların çöpe gitme tehlikesi olduğu söylendi.

‘SORUMSUZLUK’

Aşıları elde kalan aile hekimleri ise geri iade taleplerinin kabul edilmemesine tepki gösterdi. Hamburglu Aile Doktoru Björn Parey, “Tüm dünya aşı diye çırpınırken, milyonlarca doz aşının kullanılamaz hale gelmesi sorumsuzluktur” dedi. Elinde kalan 50 doz aşıyı aşı merkezinde kullanılmak üzere iade etmek istediğini belirten Parey, “Son kullanma tarihi ekimde dolacak aşıları yürürlükteki yönetmelik gereği kabul etmediler” diye tepkisini dile getirdi.

KUZEY REN VESTFALYA DOĞRULADI

ARD Report programı tarafından verilen bilgiye göre aşıların geri kabul edilmediğini doğrulayan Kuzey Ren Vestfalya Sağlık Bakanlığı, özellikle AstraZeneca aşılarının aşı merkezleri tarafından ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediğini duyurdu. Diğer yandan bürokratik engeller nedeniyle süresi dolmak üzere olan aşıları üçüncü dünya ülkelerine göndermede de sorunlar yaşandığı ifade edildi. Yönetmeliğe göre aşı merkezlerinde elde kalan korona aşılarının Federal Sağlık Bakanlığı’na iadesinin mümkün olduğu, ancak aile doktorları için aynı imkanın bulunmadığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise durum değişikliğine gidilmesi için henüz bir planlamanın olmadığı bildirildi.