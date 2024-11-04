‘Tüm dini liderler barış çağrısı yapsın’

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ORTA Doğu’daki çatışmaların sona ermesi için tüm dini liderlerin imzasını içeren bir ‘barış çağrısı’ planladığını belirten Idriz, bu çağrının, esirlerin serbest bırakılması, savaşın durdurulması, insani yardımın sağlanması, iki devletli çözümün desteklenmesi, Yahudi ve İslam düşmanlığına karşı ortak mücadele gibi konuları içereceğini söyledi. Almanya’daki çoğunluğun barıştan yana olduğuna dikkati çeken Idriz, Müslümanların saygılı bir toplumsal birlikte yaşama katkı sağlamak istediklerini vurguladı. Yahudi ve Müslüman toplulukların karşılaştığı ayrımcılık ve güvensizlik hissine de değinen Idriz, toplumun dini gruplara yönelik ön yargılardan kaçınması gerektiğini belirtti.

1972’de Kuzey Makedonya’nın Üsküp şehrinde doğan Benjamin Idriz, 1995 yılından bu yana Münih yakınlarındaki Penzberg Camii’nde imam olarak görev yapıyor. 2019’da camiyi ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, camiinin bir model teşkil ettiğini ifade etti.

