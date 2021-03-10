Tüm CDU/CSU milletvekillerine mektup: 12 Mart’a kadar bildirin!

CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus ve CSU Grup Başkanı Alexander Dobrindt imzasıyla gönderilen mektupta tüm milletvekillerinin Kovid-19 salgını nedeniyle çıkar sağlamadıklarını taahhüt etmeleri istendi. Meclis grubundaki tüm milletvekillerine 2020-2021 yıllarında direkt veya dolaylı olarak şirketlerden pandemiyle ilgili tıbbi malzeme, korunma ürünleri ve aşı satın almadıklarını, arabuluculuk yapmadıklarını ve kendilerine maddi çıkar sağlamadıklarını 12 Mart Cuma gününe kadar taahhüt etmeleri çağrısında bulunuldu.

‘HALKIN REFAHI İÇİN SORUMLULUKLARIMIZ VAR’

Bu yönde açıklama yapmak istemeyen milletvekillerinin meclis grubu genel sekreterlerine bilgi vermeleri de istendi. Mektupta, “Federal Meclis milletvekili olarak bizim halkın refahı için önemli sorumluluklarımız var. Bu özellikle pandemi gibi krizler için geçerli. Bireylerin hataları tüm meclis grubunun imajının zedelenmesine yol açmasına fırsat verilmemeli” denildi.