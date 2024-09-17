Tüm ayrıntılarıyla aydınlatılmalı

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SIRAKAYA, yaptığı açıklamada, Almanya’nın Eberswalde şehrinde henüz bilinmeyen bir şekilde çıkan yangında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Yangında eşini ve çocuğunu kaybeden baba Eyüp Çoban ile telefonda görüştüğünü belirten Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı dileklerini ilettiğini ifade etti. Yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ve Türk milletin hafızasında, yüreğinde acısı halen taze olan ırkçı, İslam düşmanı, terörist eylemleri hatırlatan hadiselere karşı büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Sırakaya, şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın mal ve can güvenliklerini emanet ettiğimiz Alman hükümeti ve güvenlik bürokrasinin, bu elim olayın sebebini ve tüm ayrıntılarını en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşmasını çok önemli buluyor, iki vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangınla ilgili tüm detayları yakinen takip ediyoruz.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya

YTB Başkanı Abdullah Eren

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‘HEPİMİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ’

YTB Başkanı Abdullah Eren de X hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşına Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi. Olayın herkesi derinden etkilediğinin altını çizen Eren, “Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediği bu trajik olayın, Alman makamları tarafından kapsamlı ve titiz şekilde araştırılmasını bekliyoruz. Geçmişte yaşanan benzer facialar hafızalarımızda derin izler bırakmışken, bu tür olayların ardından sorumluların bulunması ve gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir” ifadelerini kullandı. YTB Başkanı Eren, Almanya’daki Türk toplumuna da başsağlığı dileyerek, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.