Tüketim yüzde 4.6 azaldı

TÜKETİM harcamalarından en çok etkilenen sektörlerin başında giyim-kuşam ve hizmet sektörü geldi. 2020’de Almanlar giyim ve kuşam için yüzde 5.4 daha az harcama yaptı. Gastronomi ve ulaşım gibi alanlardaki hizmet alımında da yüzde 8.7’lik gerileme gözlendi. Ancak gastronominin kapanmasıyla gıda harcamalarında ise yüzde 1.7’lik artış yaşandı.

TASARRUF CİROLARI ETKİLEDİ

Business Insider ekonomi sitesine konuşan ekonomist Prof. Sebastian Dullien, insanların daha az tüketip tasarrufa gitmesinin işletmelerin cirolarını ciddi anlamda etkilediğini kaydetti. Prof. Dullien, tasarrufa ayrılan paranın ise uzun vadeli yatırıma dönüştürülmediğine dikakt cekti. Dullien, geçen yıl yaklaşık 100 milyar euronun harcanmadığını ve bu paranın piyasada tüketime veya yatırıma yönelmesiyle ekonomiye ciddi bir katkısı olacağını ifade etti.