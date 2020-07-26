TUI Başkanı Joussen’den Türkiye çağrısı

TÜRKİYE, haftalardır Almanya’ya riskli ülke kapsamından çıkarılması ve seyahat uyarısının kaldırılması için baskı yapıyor. Almanya ise “Gelişmeleri inceliyoruz” diyerek, Türkiye’yi oyalıyor. Şimdi de Avrupa’nın en büyük seyahat şirketi TUI, Almanya’yı, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege sahil bölgeleri için seyahat uyarısını kaldırmaya çağırdı. TUI Başkanı Fritz Joussen, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, Türkiye’nin Akdeniz sahil bölgesinin çok güvenli ve kaliteli bir standarda sahip olduğunu vurguladı. Joussen, seyahat uyarısının turistleri bu bölgelere gitmekten alıkoyduğunu söyledi.