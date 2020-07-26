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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 16:35,Son Güncelleme:

TUI Başkanı Joussen’den Türkiye çağrısı

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TUI Başkanı Joussen’den Türkiye çağrısı
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Avrupa’nın en büyük tur operatörü TUI Başkanı Fritz Joussen, Almanya’yı, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz sahilleri için seyahat uyarısını kaldırmaya çağırdı.

TÜRKİYE, haftalardır Almanya’ya riskli ülke kapsamından çıkarılması ve seyahat uyarısının kaldırılması için baskı yapıyor. Almanya ise “Gelişmeleri inceliyoruz” diyerek, Türkiye’yi oyalıyor. Şimdi de Avrupa’nın en büyük seyahat şirketi TUI, Almanya’yı, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege sahil bölgeleri için seyahat uyarısını kaldırmaya çağırdı. TUI Başkanı Fritz Joussen, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, Türkiye’nin Akdeniz sahil bölgesinin çok güvenli ve kaliteli bir standarda sahip olduğunu vurguladı. Joussen, seyahat uyarısının turistleri bu bölgelere gitmekten alıkoyduğunu söyledi.

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