TUGFO, Berlin’de sahneye çıkacak

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’in ünlü ‘Jandarma Pazarı’ (Gendarmenmarkt) Meydanı’ndaki tarihi ‘Konser Evi’nde (Konzerthaus) düzenlenecek festivalin açılışını 9 Ağustos’ta Portekiz Gençlik Orkestrası yapacak. 10 Ağustos saat 20.00’de de Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası sahneye çıkacak. Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestraya piyanist Cem Babacan eşlik edecek. Daha önceki yıllarda da aynı yerde sahne alan TUGFO, Hector Berlioz, Sergey Rahmaninov ve Sergey Prokofiev’den eserler sunacak. Aynı zamanda genç bestekâr Ege Gür’ün 2023 yılındaki deprem felaketinde yaşamını kaybedenler anısına bestelediği eserin Almanya’daki prömiyeri de yapılacak.

‘BERLİN’DE 25 YIL MÜZİK’

Etkinlik kapsamında Almanya, İsrail, İngiltere, Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve başka ülkelerden Gençlik Orkestraları da sahne alarak, Berlinli ve Almanya’nın başka kesimleri ile yurt dışından gelen müzikseverlere unutulmaz anılar yaşatacak. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Young Euro Classic’i kutlarken, “Avrupa’dan ve dünyanın çeşitli kesimlerinden Berlin’de 25 yıl müzik. Kadınlı erkekli genç müzisyenler için 25 yıldır kariyer yapma platformu. 25 yıl hayranlık duyan ziyaretçiler. Gelecek 25 yıl da böyle devam etsin” açıklamasında bulundu.