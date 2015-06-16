Tuğçe'nin davasında flaş karar

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Almanya'da kamuoyunun merakla beklediği Tuğçe Albayrak davası sonuçlandı. Darmstadt'da görülen davada bugün hakim sanık için üç yıl hapis cezası verdi.



Hakim, Sanel M.'yi adam yaralamaya bağlı olarak öldürmeye yol açmaktan mahkum etti. Son yapılan duruşmada mütalaasını okuyan savcı, sanık için üç yıl üç ay hapis cezası istemişti.







SALONUN GİRİŞİNDE KUYRUK OLUŞTU



Bugün yapılan son duruşmada çok sayıda basın mensubu ve Tuğçe'nin sevenleri de ilgi gösterdi. Bir çok televizyon kanalı adliye önünde duruşma öncesi ve sonrası canlı yayın yaptı. Kısıtlı olan salonunda yer bulmak için büyük çoğunluğu genç kızlardan oluşan büyük bir kalabalık salona girebilmek için kapıda sıraya girdi. Salonun kapasitesini küçük olması nedeniyle sadece 25 kişi duruşma salonuna alındı. Sabah saatlerinden itibaren Darmstadt Adliyesi'nin önüne toplanan Tuğçe'in arkadaşları, binanın önünde genç kızın anısına mumlar yaktı. Adliye binasına gelen sanık Sanel M.'nin arkadaşları Tuğçe için toplananlara sataşıp laf attığı gözlendi.







KARAR 10. DURUŞMADA ÇIKTI



Üniversite öğrencisi Tuğçe Albayrak'ın katil zanlısı Sanel M.'nin yargılandığı davanın 10. duruşması bugün yapıldı. Hakim Jens Aßling, sanık Sanel M.'ye son sözünü sordu. Savcının, yaralamaya bağlı olarak adam öldürmeye yol açmaktan 3 yıl 3 ay hapis cezası istediği Sanel M. daha önce söylediği “Attığım tokat hayatımın en büyük hatasıydı” sözünü tekrarladı. Hakim Assling, sanığın gençlik cezası çerçevesinde 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Kasım ayından beri tutuklu bulunan Sanel M., geri kalan cezasını çekmek için adliyeden yine cezaevine götürüldü.







NE OLMUŞTU



Geçtiğimiz Kasım ayında 23 yaşındaki Tuğçe Albayrak iki küçük kızı 18 yaşındaki Sanel M.'nin tacizinden ve saldırısından kurtarmış, ancak kısa bir sür sonra bu kez Sanel M., Tuğçe'ye saldırmıştı. Sanel M.'nin attığı yumrukla yere düşen genç kız ağır yaralanmıştı. 15 Kasım 2014'te yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Tuğçe'nin 26 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşmişti. Doğum günü olan 28 Kasım'da ise genç kızın bağlı olduğu makinenin fişi çekildi.