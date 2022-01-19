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HABERLERAvrupa Haberleri

Tübingen’de başkanlık krizi: Yeşiller’den aday olmayacak

#Almanya#Boris Palmer#AVRUPADAN HABERLER
Tübingen’de başkanlık krizi: Yeşiller’den aday olmayacak

Eski milli futbolcu Dennis Aogo hakkında ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle partiden ihraç edilmesi gündeme gelen Yeşillerli Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer, bir daha Yeşiller’den Belediye Başkanı adayı olmayacağını açıkladı.

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KORONA önlemleri ve göçmenler konusunda da Yeşiller politikasıyla ters düşen Palmer’in seçimlere bağımsız gireceği tahmin ediliyor. 2007 yılından bu yana Yeşiller partisinden Türbingen Belediye Başkanlığı görevini yürüten Boris Palmer, sosyal medya hesabından ünlü futbolcu Aogo hakkında yaptığı paylaşımların ironi olduğunu söylemiş, ancak partiden ihraç işlemlerine engel olamamıştı.

BAĞIMSIZ ODAY OLMASI YÜKSEK İHTİMAL
Son olarak parti eyalet merkezine bir mektup gönderen Palmer, gelecek belediye seçimlerinde partisinden aday olmayacağını bildirdi. Hem ihraç hem adaylık sürecinin aynı anda yürüyemeyeceğini belirten görevdeki Belediye Başkanı, gelecekte nasıl bir yol izleyeceğini açıklamazken, parti çevreleri, kendisinin bağımsız aday olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler.

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