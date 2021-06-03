TU Berlin, polis teşkilatındaki ırkçılığı araştıracak

TU Berlin’in yapacağı araştırma federal hükümetin ‘Aşırılık Araştırması’na paralel yürütülecek. Ayrıca Berlin Eyaleti, Federal İçişleri Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Polis Yüksek Okulu tarafından yapılan günlük yaşamdaki polisin karşılaştığı sorunlar ve polise yönelik şiddetle ilgili araştırmaya da destek verecek. İçişleri Senatörü Andreas Geisel, “Bağımsız polis araştırmasıyla bir adım önde gidiyoruz ve federal hükümetin araştırma çabalarına özel bir Berlin perspektifi getirerek katkı sağlıyoruz” dedi. Aralarında Berlin’deki polislerin de bulunduğu birçok farklı şehirdeki polislerin oluşturduğu sohbet gruplarında aşırı sağcı paylaşımlar ortaya çıkmış ve skandal patlak vermişti. Yeşiller Berlin teşkilatı, TU Berlin’in yapacağı araştırmaya destek verdi. Ancak, Federal İçişleri Bakanlığı’nın polis araştırmasında ise polise yönelik şiddeti araştırırken, polis şiddetini ise araştırmamasını eleştirdi.