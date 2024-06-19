TTFF’den yıl sonu balosu

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GECENİN açılış konuşmasını yapan TTFF Başkanı İrfan Davulcular, “TTFF yıl sonu balomuza katılan herkese teşekkür ederiz. Takımlarımızın sezon boyu büyük başarılarını hep birlikte kutladık. Programımızın yoğunluğundan dolayı hediye piyangosu çekilişi yapılamadı. Ancak bilet alan herkes biletleri tutsun çünkü kazanan numaralar canlı yayında açıklanacaktır” dedi. KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de şunları söyledi: “Biliyorsunuz Kıbrıs Türkü’nün bu topraklardaki varlığının geçmişi 100 yılı aşkın bir süre öncesine dayanıyor. Görev sürem boyunca burada yaşayan artık dördüncü nesle ulaşmış toplumumuzun yüksek enerjisi, dinamizmi ve bu bağlamda ortaya çıkan başarı hikâyeleri beni gerçekten çok etkiledi. Sizler bir yandan buradaki hayata başarılı bir şekilde entegre olurken, diğer yandan tüm zorluklara rağmen kaybolmadan, ana yurdumuz ile olan gönül bağını muhafaza ettiniz, Kıbrıs Türk kimliğini, kültürünü, dilini yaşayıp, yaşattınız! Tabii ki bunda önce ailelerin sonrasında ise sivil toplum kuruluşlarının, derneklerinin, Türk okullarının çok büyük rolü oldu.”

Londra’nın sevilen sanatçıları Kral Eray, Kerem Ergen, Neslihan Çakır, Erdoğan Baca, Serkan Poyraz, DJ Celil, Ercüment İbrahim, Mohamad Zahra ve Kıbrıs Dörtlüsü Müzik Grubu konuklara muhteşem bir gece yaşattı. Gecede şampiyon takımlara ve başarılı sporculara ödüller de verildi.