TTFF'de online değişim!

1976 yılından beri faaliyet gösteren TTFF, koronavirüs salgını önceki dönemde bünyesindeki 1 Lig, 2. Lig, Gençler ve Veteranlar Futbol Ligi’nden her hafta toplam bin 500- 2 bin kişiye hizmet vermekteydi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ‘zoom’ programı üzerinden online olarak gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda yeni Yönetim Kurulu üyesi de belirlendi. Divan Kurulu, Serdar Sarı, Osman Ecen ve Genel Sekreter Murat Yakup tarafından oluşturuldu. 45 yıllık Federasyon’un tarihinde sadece ‘üye kulüpler’ Genel Kurulda oy kullanabilirken bu yıl ilk kez eski yöneticiler de yeni yöneticilerin seçilmesinde oy kullanmak istediler. İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Zoom sisteminden dolayı seçim yapılamadı. İki adaydan biri olan Serdar Sarı, iki yıl sonunda başkanlık göreni Osman Ercen’e devretti.

2020- 2021 sezonunda yeni Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı. Osman Ercen (Başkan), İrfan Davulcular (Asbaşkan), Genel Sekreter Murat Yakup (Genel Sekreter), Ozan Beliğer (Mali İşler), Yıldıray Karami (Hakem Sekreteri), İbrahim Tümse (Disiplin Kurulu), Gülay Ermiya (Lisans Sekreteri), Fikret Gönlübol (Fikstür Sekreteri), Kemal Soyer (Veteranlar Sekreteri), Zeki Salih (Gençlik Sekreteri) ve Hayri Kartal (Faal Üye).

Dünya çapında yaşanan salgından dolayı online bir genel kurulu gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden yeni başkan Ercen, “Uzun yıllardır bu kuruma hizmet ve gönül vermiş biri olarak beni bu göreve layık gören tüm kulüplerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

TTFF’nin bayrağını aldığını yerden daha ileriye taşımak için bu görevi en iyi şekilde yapmak için çalışacağını belirten Ercen, geçmişte Federasyon bünyesinde yaşanmış kırgınlıkların sona ermesi ve toplumsal işbirliğinin sürdürülmesi için tüm insanları biraraya getireceğini söyledi.

Kesin olmamakla birlikte yeni futbol sezonun eylül ayı sonunda başlaması bekleniyor. İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Asbaşkanı Osman Ercen (sağda), başkanlık görevini Serdar Sarı’dan devraldı.