İsviçre'den karamsar bir bakış: "Futbol ölüyor"

Futbolun sürdürülebilir bir oyun olmaktan çıktığını belirten başkan, "Gelecek sezon futbol gerçekten olabilecek mi? Taraftarlar yok, sponsorlar kaçıyor. Büyük felaketin kapısındayız, her şey paramparça olmak üzere" ifadelerini kullandı.

Christian Constantin, pandeminin ardından oyuncularından maaşlarını aylık 12 bin 350 frank seviyesine çekmelerini istedikten sonra kabul etmeyen 8 futbolcuyla yollarını ayırmıştı.