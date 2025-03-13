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Trump’tan tokat gibi tehdit! AB alkollerine yüzde 200’lük tarife!

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#ALMANYA#TRUMP#AVRUPADAN HABERLER
Trump’tan tokat gibi tehdit AB alkollerine yüzde 200’lük tarife
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 16:34

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde üretilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisini kısa sürede kaldırmaması halinde AB’den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

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Trump, AB’nin ABD’den ithal edilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisi tarifesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı. AB’yi “dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi” olarak nitelendiren Trump, AB’nin “ABD’den faydalanmak için kurulduğu” görüşünü yineledi. Trump, AB’nin ABD üretimi viskilere yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararı aldığını hatırlatarak “Bu tarife derhal kaldırılmazsa ABD, kısa bir süre içinde Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm şarap, şampanya ve alkollü ürünlere yüzde 200 tarife uygulayacaktır. Bu, ABD’deki şarap ve şampanya işletmeleri için harika olacak” ifadelerini kullandı.

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#ALMANYA#TRUMP#AVRUPADAN HABERLER

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