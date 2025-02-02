Trump’ın yolundan gidiyor

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ALMANYA’da CDU/CSU’nun düzensiz göç ve sığınmacı politikasına tam destek veren sağ popülist AfD, ana muhalefet partisinin başbakan adayı Friedrich Merz’e eleştiriler yağdırdı. AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla, partisinin Frankfurt yakınlarındaki Neu-Isenburg kentinde düzenlenen seçim kampanyasında, CDU/CSU’nun başbakan adayı Merz’i ‘Almanya’nın Joe Biden’ı’ olarak niteledi. Chrupalla, “Friedrich Merz de Biden gibi dünün politikacısı” dedi.

‘MERZ BAŞKANLIK YETİSİNE SAHİP DEĞİL’

AfD Eş Başkanı Alice Weidel de Friedrich Merz’in kendi partisine bile söz geçiremediğini belirtirken, “Merz başbakanlık yetisine sahip değil” dedi. Almanya’nın politik değişime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Weidel, “Bu ülke halkı için politika yapılmasını hak ediyor. Biz buna talibiz. Bizim görevimiz, Almanya’yı yeniden büyük ve gururlu yapmaktır” diyerek, yeniden ABD Başkanı olan Donald Trump’ın “Make America Great Again!” söylemine sahip çıktı. Aynı zamanda Trump gibi Weidel da Almanya’nın Dünya Sağlık Teşkilatı’nı (WHO) terk etmesini istedi. Weidel, kendilerinin iktidarda söz sahibi olmaları halinde rüzgâr enerjisi üretimine derhal son vereceklerini ve söküp atacaklarını yineledi. Öte yandan AfD’nin yollarını ayırma kararı aldığı partinin Federal Anayasa Teşkilatı tarafından izlenen ve ‘şüpheli durum’ kategorisinde değerlendirilen aşırı sağcı ‘Genç Alternatifler’in (JA) 31 Mart itibariyle lağvedileceği de açıklandı.