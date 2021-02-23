Trump’ın yaptırım tehditleri Kuzey Akım 2 projesinden 18 şirketi geri çekti
Avrupa’nın Rusya’ya bağımlılığının artacağı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump’ın Almanya-Rusya arasındaki Nırdstream 2 (Kuzey Akım2) projesine katkıda bulunan şirketlere yaptırım tehdidi etkisini gösterdi. Trump’ın tehditlerini hayata geçirdiği ocak ayından bu yana Avrupalı 18 şirketin Kuzey Akım 2 projesinden çekildiği veya çekilmeyi taahhüt ettiği açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kongreye sunduğu raporda projesinden çekilen şirketler arasında uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Almanya’nın önde gelen inşaat şirketlerinden Mannheim merkezli Bilfinger ile Münih’teki sigorta şirketi ‘Munich Re Syndicate Limited’in de bulunduğu belirtildi. Projeden çekilen Avrupalı şirketlerin çoğunun İngiltere merkezli olduğuna da dikkat çekildi.
HÜKÜMET KARARLI
İsviçre merkezli sigorta şirketi ‘Zurich Insurance Group’ ile Paris merkezli AXA Group’un da Kuzey Akım 2 projesinden yaptırımlar yüzünden çekildiği de açıklandı. Almanya’da çeşitli çevrelerin baskısına rağmen Başbakan Angela Merkel’in ve federal hükümetin doğal gaz projesinin hayata geçirilmesinde kararlı olduğu da belirtildi.