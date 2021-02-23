Trump’ın yaptırım tehditleri Kuzey Akım 2 projesinden 18 şirketi geri çekti

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kongreye sunduğu raporda projesinden çekilen şirketler arasında uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Almanya’nın önde gelen inşaat şirketlerinden Mannheim merkezli Bilfinger ile Münih’teki sigorta şirketi ‘Munich Re Syndicate Limited’in de bulunduğu belirtildi. Projeden çekilen Avrupalı şirketlerin çoğunun İngiltere merkezli olduğuna da dikkat çekildi.

HÜKÜMET KARARLI

İsviçre merkezli sigorta şirketi ‘Zurich Insurance Group’ ile Paris merkezli AXA Group’un da Kuzey Akım 2 projesinden yaptırımlar yüzünden çekildiği de açıklandı. Almanya’da çeşitli çevrelerin baskısına rağmen Başbakan Angela Merkel’in ve federal hükümetin doğal gaz projesinin hayata geçirilmesinde kararlı olduğu da belirtildi.