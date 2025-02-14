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‘Trump’ın sağlayacağı barışla Rusya dünyaya yeniden entegre olabilir’

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#ALMANYA#TRUMP#Viktor Orban
‘Trump’ın sağlayacağı barışla Rusya dünyaya yeniden entegre olabilir’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 18:42

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlaması durumunda Rusya’nın, küresel ekonomiye, Avrupa güvenlik sistemine ve Avrupa’nın enerji güvenlik sistemine yeniden entegre edileceğini düşündüğünü söyledi.

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ORBAN, Macaristan devlet radyosunda güncel konulara ilişkin açıklamada bulundu. ABD Başkanı Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlaması durumunda yaşanabilecek gelişmeleri değerlendiren Orban, “Bir anlaşmaya varılırsa, o zaman Rusya’nın küresel ekonomiye yeniden entegre edileceğini, Avrupa güvenlik sistemine ve hatta Avrupa enerji güvenlik sistemine yeniden entegre edileceğini düşünüyorum. Bu, Macaristan ekonomisine büyük bir ivme kazandıracak, harika bir fırsat, barıştan çok şey kazanacağız” dedi. Orban, dün Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın da imzaladığı, Fransa, Ukrayna, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere dışişleri bakanları tarafından hazırlanan “Ukrayna’nın desteklendiği ortak açıklamaya” tepki göstermişti.​​​​​​

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#ALMANYA#TRUMP#Viktor Orban

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