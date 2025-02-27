Trump’ın gümrük vergileri çalışanı vuracak

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IW Köln Ekonomi Enstitüsü’nün yaptığı hesaplamalara göre, ABD’nin gümrük vergilerini yüzde 25’e çıkarması ve AB’nin misilleme yapması durumunda, Alman ekonomisi yılda 25 milyar Euro kayıpla karşı karşıya kalabilir. Bu, ekonomide yüzde 0.4’lük bir daralmaya denk geliyor. IW Köln ekonomisti Jürgen Matthes, Trump’ın görev süresinin sonunda 150 bin kişi işini kaybedebileceğini kaydetti. Matthes, AB ve ABD arasında çıkacak bir ticaret savaşının Almanya için “son derece sert” olacağını belirterek, “Ekonomik kriz ve işsizlik rakamları göz önüne alındığında, bu darbe tam da yanlış zamanda geliyor” ifadelerini kullandı.





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İKİ TARAF İÇİNDE ZARARLI OLACAK

AB Komisyonu sözcüsü, Trump’ın kararına hızlı ve net bir yanıt verdi: “AB, haksız ve adil olmayan ticaret engellerine karşı kararlı ve hızlı bir şekilde harekete geçecektir.” AB, dünyanın en büyük serbest pazarı olmasının ABD için bir “nimet” olduğunu vurgulayarak, bu adımın iki taraf için de zararlı olacağı uyarısında bulundu. Trump’ın gümrük vergileri ve AB’nin misilleme planları, iki taraf arasında bir ticaret savaşı riskini artırıyor. Moody’s rating ajansından bir sözcü, yüzde 10’luk bir gümrük vergisinin bile Volkswagen gibi şirketlerin karlarını yüzde 5-10 oranında düşürebileceğini belirtti. Yüzde 25’lik vergi oranı ise çok daha büyük bir zarara yol açabilir. Bu durum, ekonomik büyümede zorlanan Almanya’yı daha da zorlayacak.

ABD DE CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENCEK

Ancak, Trump’ın böyle bir karar alması durumunda ABD de ciddi şekilde etkilenecek. IW Köln’e göre, ABD ekonomisi 2025 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1.5’ini kaybedebilir. Bu, 2028 yılına kadar toplamda 874 milyar dolarlık bir ekonomik kayba denk geliyor. AB’nin ABD’den ithal ettiği petrol, gaz, viski ve motosiklet gibi ürünlere uygulayacağı vergiler, ABD ekonomisini daha da zor durumda bırakacak.