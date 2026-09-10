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Trump’ın AfD'ye destek paylaşımı kriz yarattı: Merz, Trump ile yapacağı görüşmeyi iptal etti

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#Donald Trump#Friedrich Merz#Almanya
Trump’ın AfDye destek paylaşımı kriz yarattı: Merz, Trump ile yapacağı görüşmeyi iptal etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 09:23

Almanya Başbakanı Friedrich Merz (CDU) ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün yapılması planlanan telefon görüşmesi, Trump'ın Almanya'daki seçimlerle ilgili tartışmalı paylaşımının ardından iptal edildi. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, iptalin nedenine ilişkin net bir açıklama yapmazken, "takvim uyuşmazlığının" ötesinde bir duruma işaret etti. Alman Medyasinda, telefon görüşmesinin iptalinin nedeninin Trump’in AfD’nin secim zaferini kutlayan mesaji oldugu yorumunda bulundu.

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Krizin fitilini, Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşım ateşledi. ABD Başkanı, AfD'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerindeki başarısı için "Vay canına, Almanya'daki popülist parti gerçekten büyük bir gece yaşadı" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca ünlü "Make America Great Again" (ABD'yi Yeniden Büyük Yap) sloganına atıfla "MGGA!!!" (Make Germany Great Again - Almanya'yı Yeniden Büyük Yap) notunu düştü.

Başbakan Merz daha önce yaptığı açıklamalarda, "Almanya'nın iç siyasetine özellikle seçim dönemlerinde yapılan müdahale ve yorumları" kabul etmeyeceğini vurgulamıştı. Hükümet Sözcüsü Kornelius da Merz'in bu tutumuna atıfta bulunarak, "Şansölye, Almanya'nın iç siyasi durumuna yönelik müdahalelerin veya yorumların kendisi için söz konusu olmadığını soyut bir şekilde defalarca belirtmişti" dedi.

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Olay, Almanya'da siyasi yankı bulurken, SPD'den de sert tepki geldi. SPD Parlamento Grup Başkanvekili Dirk Wiese, hükümetten Trump'ın açıklamalarına karşı net bir cevap vermesini istedi. Wiese, "Artık açık ve net konuşulması gerekiyor. Bu müdahale kabul edilemez. Bunu en azından federal hükümet olarak kabul edemeyiz" diye konuştu. Wiese, "Ya biz de ABD'deki bir valilik seçiminde demokratik bir kazanımı kutsasaydık?" diyerek durumun absürtlüğüne dikkat çekti.

Görüşmenin asıl gündeminin ise 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 25. yıldönümü olması planlanıyordu. Kornelius, Başbakan Merz'in ABD'nin Almanya ve Avrupa'nın tam dayanışmasına güvenebileceğini vurgulamak istediğini belirtti. NATO'nun Ankara zirvesinde de transatlantik ortaklığın teyit edildiği hatırlatıldı. Görüşmenin ne zaman yeniden planlanacağı ise belirsizliğini koruyor.

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#Donald Trump#Friedrich Merz#Almanya

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