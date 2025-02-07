Trump’a UCM tepkisi: ‘Hiç kimse hukukun üstünde değil’

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DIŞİŞLERİ Bakanı Baerbock, ABD Başkanı Trump’ın UCM’ye yaptırım öngören kararnameyi imzalamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uluslararası hukukun korunmasının önemine işaret eden Baerbock, “Uluslararası hukuku ve UCM’yi savunmak en yüksek güvenlik çıkarımızadır. Sadece hukukun gücü, güçlünün hukuku karşısında koruma sağlayabilir” ifadesini kullandı. Baerbock, kurallar geçerli olmadığında herkesin kaybedeceği uyarısında bulunarak, “Uluslararası hukuk düzenini ve onun mahkemelerini birlikte korumak bizim en iyi hayat sigortamızdır ve aynı zamanda refah ve barışın temelidir” değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK PUTİN SEVİNİR

UCM’nin çalışmalarına devam edemediğinde, bundan en çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mutlu olacağını savunan Baerbock, Putin’in, son 3 yılda Ukraynalı çocukların kaçırılması gibi ‘insanlığa karşı işlediği suçların’ sonuçsuz kalmayacağını gördüğünü ve Roma Statüsü’ne taraf olan Güney Afrika’da düzenlenen BRICS Zirvesi’ne katılamadığını ileri sürdü. Baerbock, uluslararası hukukun bağlayıcılığına işaret ederek, “Hiç kimse uluslararası hukukun üstünde değildir” ifadesini kullandı.

UCM’nin, uluslararası ceza hukukunun en büyük kazanımlarından biri olduğunu ve 120’den fazla ülke tarafından desteklendiğini belirten Baerbock, UCM’nin, uluslararası ceza hukukunun uygulanması ve uluslararası mahkemelerin bağımsızlığı gibi temel ilkelere dayandığını vurguladı. Bakan Baerbock, bu ilkelerin ‘herkes için güvenlik anlamına’ geldiğini ifade ederek, bu yüzden UCM’nin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.