Trump’a suikast tartışmalarına Musk da karıştı: ‘Hotz’u siz mi finanse ediyorsunuz?’

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SOSYAL medyada ‘El Hotzo’ olarak bilinen komedyen, Trump’a yapılan suikastın ardından X platformunda “Maalesef kıl payı kaçırıldı” ve “Faşistler öldüğünde bunu kesinlikle harika buluyorum” şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu. Tepkiler üzerine Hotz, bu paylaşımları daha sonra sildi. Ancak tartışmalar bununla bitmedi. Almanya’da sağcı aktivist Naomi Seibt bir videosunda, Hotz’un Elon Musk’ın da ölmesini istediğini iddia etti. Bunu üzerine X’in sahibi Elon Musk da tartışmaya katıldı. Ünlü milyarder, kendi platformunda “ABD başkanlık yarışının önde gelen adayı ve benim ölmemi isteyen birisi, Alman hükümeti tarafından mı finanse ediliyor?” diye paylaşımda bulundu. Ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un X hesabını etiketleyerek “Bu nedir?” diye sordu.

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‘HİÇBİR TWEET BU KADAR UMUT VERMEMİŞTİ’

Sağcı aktivist Seibt, videosunda komedyen Hotz’u “Açıkça marksist görüşlere sahip biri” olarak tanımladı. Hotz’un özellikle gençler üzerinde etkili olduğunu belirten Seibt, videosunda Hotz’un “Donald Trump’ın ölümünü isteyen Alman devlet tarafından finanse edilen komedyen” olduğunu ve bu konuda daha önce uyarıda bulunduğunu belirtti. Hotz’un ‘gerçek yüzü’nü tekrar gösterdiğini belirten Seibt, “Elon Musk’ın da öldürülmesini umduğunu” söyledi. Seibt, Hotz’un Temmuz 2022’de attığı bir tweeti gösterdi. Bu tweette, Musk’ın kendi olası gizemli ölümü hakkında spekülasyon yaptığı bir gönderiye yanıt olarak, “Hiçbir tweet bana bu kadar umut vermemişti” yazdığı iddia ediliyor.