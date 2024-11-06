‘Trump’la iş birliğine devam’

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SCHOLZ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “ABD’de Başkanı seçilen Donald Trump’ı kutluyorum. Almanya ve ABD Atlantik’in iki tarafında da özgürlük ve refahın geliştirilmesi için uzun süredir başarılı bir şekilde iş birliği yapmaktadır. Yurttaşlarımızın refahı için bunu sürdüreceğiz” satırlarına yer verdi. CDU/CSU başbakan adayı Friedrich Merz de Trump’ı kutlarken, “ABD, Avrupa dışındaki bizim en önemli müttefikimizdir ve öyle de kalacaktır” dedi. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder de “Tabii ABD bizim en önemli partnerimiz olarak kalacaktır. Ama bizim daha çok çaba göstermemiz gerekecek. Farklı bir rüzgâr esecek. Buna katlanmak için daha çok çabalamak zorundayız” dedi. Söder ayrıca Alman ordusunun daha fazla güçlendirilmesi gerekeceğine ve bunun için de milyarların yanı sıra mecburi askerlik uygulamasına yeniden dönülmesi gerekeceğine dikkati çekti.

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‘ALMANYA’YA GÜVENEBİLİRSİNİZ’

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Donald Trump’ı tebrik etti. Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD’nin 47’nci başkanı olarak seçilmenizden dolayı size tebriklerimi iletiyorum. Transatlantik ilişkiler ülkelerimizin ve kıtalarımızın istikrarı ve refahı için büyük öneme sahiptir” değerlendirmesinde bulundu. Almanya ve ABD’nin karşılıklı yarar sağlayan uzun bir işbirliği geçmişini paylaştığını belirten Steinmeier, “Nesiller boyu Alman göçmenler ABD’yi şekillendirdi ve şekillendirmeye devam ediyor. Cesaretli Amerikalılar Almanya’nın iyiye giden yolunu etkiledi. Almanya, özgürlüğümüzü, birliğimizi ve güvenliğimizi desteklemesinden dolayı ABD’ye derinden minnettardır. Özellikle çatışma ve belirsizlikle dolu bu huzursuz dünyada, iki ülke, NATO ve Birleşmiş Milletler ortakları olarak iş birliğimiz büyük değer taşıyor. ABD’nin yanında güçlü bir ortak olarak Almanya’ya güvenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

‘BUNUN İÇİN HAZIRLIKLIYIZ’

Dışişleri Bakanı Baerbock da Berlin’de yaptığı açıklamada ABD vatandaşlarının seçim yaptığını belirterek, “Donald Trump seçimi kazandı. Tebrik ediyoruz. Almanya, Avrupa ve ABD yakın ortak ve müttefiktir.” dedi. Transatlantik dostluğunun tek bir partiye mahsus olmadığını ifade eden Baerbock, “Almanya, gelecekteki Amerikan hükümeti için de yakın ve güvenilir bir müttefik olacak. Teklifimiz budur” diye konuştu. Baerbock, her iyi ortaklıkta siyasi farklılıklar olduğunda dürüst ve her şeyden önce yoğun bir diyaloğun önemli olduğunu vurgulayarak, “Biz Avrupalılar, şimdi daha fazla güvenlik politikası sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacağız. Bugün, yarın ve yarından sonra. Bizim için, çocuklarımız için. Bunun için hazırlıklıyız” ifadesini kullandı.

Güvenlik politikasının sorumluluğu için harekete geçmeleri gerektiğinin altını çizen Baerbock, “Avrupa’nın güvenlik yatırımları için büyük düşünmemiz gerekiyor. Bu, özellikle Almanya ve Avrupa Birliği’nde (AB) güvenliğimize yatırım yapmada, bizim kendimize vurduğumuz prangalardan kurtulmamız gerektiği anlamına da geliyor. NATO’da Avrupa ayağını daha da güçlendirmek için de” değerlendirmesinde bulundu. Baerbock, bunun transatlantik ortaklığın yerine geçecek bir şey olmadığını aksine transatlantik ortaklığa yapılan bir yatırım olduğunu kaydetti.