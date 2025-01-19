Trump’a hukuksuzluk devleti yaratma suçlaması

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ALMANYA’nın Amerika’daki Büyükelçisi Andreas Michaelis’in ABD’de 4 yıl aradan sonra ikinci kez Devlet Başkanı seçilen Donald Trump’ı ülkesinde hukuk devletini devre dışı bırakarak hukuksuzluk devleti yaratma peşinde olmakla suçladı. Almanya’da yayımlanan günlük gazetelerden “Bild”, Büyükelçi Michaelis’in Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’u bilgilendirmek için yalnız bakanlıktaki ilgili birim ve kişilerin bilgi sahibi olabileceği mektubunda, Trump’a ABD’yi bir “hukuksuzluk devleti” haline getirme suçlamasında bulunduğuna yer verdi. Almanya’nın Yeşiller’li eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer döneminde sözcü olarak görev yapan Michaelis’in Berlin’e gönderdiği bu mektuptan Amerikalıların “haberdar” olduğu da ileri sürüldü. Aynı mektupta, T. diye bahsedilen Donald Trump’ın, demokratik temel prensipleri deleceği, kitlesel sürgünler gerçekleştireceği, bağımsız soruşturmalara son vereceği ve düşünceyi ifade özgürlüğünü sınırlayacağı iddiaları yer aldı. Almanya’nın başbakanlığına soyunan CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz, Büyükelçi’nin böyle bir davranışta bulunmasına tepki gösterdi. Merz, Michaelis’in bu tutumunun iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceğine de dikkat çekti.