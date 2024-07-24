Trump’a Hitler benzetmesi: Onun da baştan çıkarıcı bir etkisi vardı

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ALMANYA’nın eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, ABD’nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’ın bazı davranışlarını Alman Nazi lideri Adolf Hitler’inkiyle kıyasladı. Alman devlet televizyonu ZDF’te Markus Lanz’ın kendi adı altında sunduğu programa katılan Gauck, Beyaz Saray’ı yeniden fethetmek isteyen Trump’la ilgili olarak, “Bu bir iletişimsel mevcudiyet unsurudur. Bu tamamen insanın ne yaptığı ve kim olduğundan bağımsızdır. Alman tarihini hatırlayın. Bizim de orada bir adam, herif vardı. Almanlar ona ‘lider’ (Führer) diyordu. Onun da medyada bir görünürlüğü ve etkisi vardı. İnanılmaz baştan çıkarıcı bir etkisi vardı. Zaten bu tutumuyla yalnız ülkeyi yönetmekle kalmayıp ülkeyi çığırından çıkardı” diyerek Trump’ı isim vermeden Hitler’e benzetti.

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SCHRODER’İ TRUMP’LA KIYASLAMIYORUM

2012-2017 yıllarında Almanya’nın cumhurbaşkanlığını yapan Joachim Gauck, Donald Trump’ın varlığıyla bazı kesimlerin desteğini alma yetisine sahip olduğuna işaret ederken, “Böyle bir tipe fakirlerin ve haksızlığa uğrayanların kurtarıcısı gözüyle bakılmasını da açıklamakta güçlük çekiyorum” dedi. Gauck henüz milletvekiliyken bir akşam kafayı çektikten sonra Bonn’daki başbakanlık binasının önünden geçerken demirlere tırmanıp “Buraya girmek istiyorum” diyen genç SPD’li Gerhard Schröder’in sonradan Almanya’nın Başbakanı olduğunu hatırlatarak, “Seçmenler böyle insanların hedeflerinin olduğuna ve kendilerine güven duyduğuna inanıyorlar” dedi. “Ben Gerhard Schröder’i Donald Trump’la kıyaslamıyorum. Ama yetişkin kültürlü insanların ‘Olmaz böyle bir şey’ dedikleri olağanüstü, tuhaf şeyleri insanların benimsediklerine de tanık oluyoruz” açıklamasında bulundu.

‘BU SAVAŞ ADİL DEĞİL’

Öte yandan Başbakan Olaf Scholz’a dönük eleştirilere de değinen Joachim Gauck, “Onun gibi Kuzey Alman birini temelden değiştirmek mümkün değil. Ama yakın danışmanların ve görüşlerine değer verdiği insanların kendisiyle konuşacaklarını düşünüyorum” diyerek dolaylı bir biçimde eleştirilerin haklı yönlerinin bulunduğunu da ima etti. Hamas’ın İsrail’de giriştiği terör saldırılayla ilgili olarak da, “Bu Fransızların veya Danimarkalıların sınırları geçerek Almanya’da 10 binden fazla Hamburglu’yu, Kielli’yi veya Saarbrückenli’yi katletmek gibi bir şeydir. Hamas’ın yok etme gibi bir programı vardır. Bu nedenle bu savaş adil değildir, ama savunulacak tarafı da vardır” ifadelerini kullandı.