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AB liderlerini Paris’te ağırlayacak!

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#ALMANYA#Macron#AVRUPADAN HABERLER
AB liderlerini Paris’te ağırlayacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 09:53

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Avrupalı liderlerin katılımıyla 17 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump’ı ve Ukrayna’yı konu alan bir acil zirveye Paris’te ev sahipliği yapacağı belirtildi.

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Politico adlı medya kuruluşunun haberine göre, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, 61. Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC 2025) yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron’un liderlerimizi Paris’e çağırmasından dolayı çok mutluyum” dedi. Sikorski, Avrupalı liderlerin Trump’ın gündeme getirdiği meseleleri son derece ciddi şekilde ele almalarını beklediğini kaydetti. Daha sonra yaptığı bir diğer açıklamada Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın zirveye katılacağını söyleyen Sikorski, sosyal medya hesabından ise “Gücümüzü ve birliğimizi göstermeliyiz” ifadesini kullandı.
İlk başta Paris’teki toplantıya tüm Avrupa Birliği (AB) liderlerinin mi yoksa daha az sayıda ülkenin liderinin mi iştirak edeceği net değildi. MSC 2025’e katılan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Paris’te zirve düzenleneceğiyle ilgili bilgiyi ne doğruladı ne de yalanladı. Fransız basını ise söz konusu toplantıda Ukrayna’nın da ele alınacağını aktardı.

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#ALMANYA#Macron#AVRUPADAN HABERLER

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