‘Trump, Scholz ve Merz’i çekiştiriyor’

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ABD’de Cumhuriyetçiler ile yakın ilişkisi bulunan Wall Street Journal gazetesi muhabiri Bojan Pancevski, Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago’da geçen yıl aralık ayındaki bir buluşmada, kısa bir süre önce Alman Şansölye Olaf Scholz’la bir telefon görüşmesi yaptığını ve O’nu çok sıkıcı bulduğunu söylediğini yazdı. Almanya’da yayımlanan Bild gazetesi “Trump, kulislerde Scholz ve Merz’i çekiştiriyor-kötülüyor” başlıklı haberinde, Kamala Harris’i desteklediği için Olaf Scholz’u, “Trump çok açık bir biçimde tam bir demokrat değil” suçlamasında bulunduğu için de göreve başlama törenine davet etmediğine de yer verdi. Trump’nın söz konusu buluşmada Scholz ve Merz’in yaklaşımlarına dönük yorumda bulunup bulunmadığının bilinmediğine yer verilen haberde, “Şansölye Scholz geçen yıl ağustos ayında Harris’le ilgili olarak, ‘Ben O’nu çok iyi tanıyorum. Kesinlikle çok iyi bir Başkan olur” dediği hatırlatıldı.

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‘TRUMP GELİRSE HOŞ OLMAZ’

2023 yılında Berlin’de bir okul ziyareti sırasında Şansölye Scholz’un Trump ve Biden’la ilgili bir soru üzerine “Şu andaki Devlet Başkanı’nın (Biden’ın) daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle onun kazanmasını istiyorum” dediği de. Almanya’nın başbakanlığına soyunan Friedrich Merz’in de ABD’deki seçim kampanyası sırasında görüş belirtmemeye özen gösterdiği belirtilirken, 2021 yılındaki seçimlerin ardından Capitol’a saldırı üzerine “Trump çok açık bir biçimde tam bir demokrat değil” suçlamasında bulunduğu ve Trump’ın gümrük vergisi planlarıyla ilgili olarak da “Donald Trump gelirse hoş olmaz” dediği de hatırlatıldı.