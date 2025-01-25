Trump başladı, sıra Merz’de

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Aynı gün ülkeye kaçak olarak gelen ve ikamet izni olmadan yaşayan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini içeren kararnameye de imza attı.Tabii somut rakamlar yok, ama ABD’de 11 milyon ile 14.5 milyon arasından “düzensiz göçmen” ve geçici koruma statüsüne sahip kişinin yaşadığından hareket edilmektedir.Düzensiz göçmenlerin 4 milyona yakınını Meksikalılar oluşturmaktadır.Guatemala, Honduras ve El Salvador da en fazla düzensiz göçmen gelen ülkeler arasında yer almaktadır.

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İşte Donald Trump, nereden gelmiş olurlarsa olsunlar, düzensiz göçmenlerin bulunup sınır dışı edilmesini istemektedir.

Özellikle de kamu güvenliğini tehdit eden ve suç işleyip cezaya çarptırılmış olan 425 bin civarında düzensiz göçmenin ilk etapta sınır dışı edilmesini.

Donald Trump, ABD topraklarında doğanların elde ettiği doğrudan ABD vatandaşlığı (Birthright citizenship) hakkını sonlandıran bir kararnameyi de imzaladı.

Hem de ABD Anayasası’nın 14. Ek Maddesi’nde bu hak büyük harflerle yazılı olduğu halde.

Hem de yıllardır...

Evet...

Bu Anayasal hakkın devre dışı bırakılmasına daha şimdiden birçok eyalet tepki göstermiştir.

Trump’ın imza attığı kararnamenin iptali için davalar açılmıştır.

Ama Donald Trump bunda ısrarlıdır.

Evet...

TRUMP’I ÖRNEK ALDIİşte Donald Trump’ı örnek almış olmalı ki Almanya’da iktidarı devralmaya soyunan Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz de, Almanya’ya düzensiz göçü engellemek için sınırları tamamen kapatacaklarını ilan etti.Aynı zamanda CDU Genel Başkanı olan Merz, başbakan olarak göreve başladığı ilk gün Federal İçişleri Bakanlığı’na ülkenin komşu ülkelerle olan tüm sınırlarında kontrollerin artırılarak, geçerli giriş belgeleri ve vizeleri olmayanların, Avrupa Birliği’nde serbest dolaşma izni bulunmayanların ülkeye sokulmaması direktifi verceğini açıkladı.Tabii Friedrich Merz’in planları arasında, polise yakalama başvurusunda bulunma hakkı verilmesi, haklarında sınır dışı edilme kararı verilenlerin hızlı sınır dışı edilmeleri için gözaltına alınmaları, bu görevin önemli bir bölümünü eyaletlere bırakmadan federal hükümetin üstlenmesi ve suç işlemiş yabancıların, sığınmacıların gönüllü olarak seyahat ederek Almanya’yı terk edinceye kadar uzun süreli gözaltında tutulmaları da yer aldı.Friedrich Merz, zaten aylardır Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) hayata geçirdiği çifte vatandaşlık hakkını da içeren Modern Vatandaşlık Yasası’nı iktidara geldiklerinde iptal edeceklerini yineleyip durmaktadır.Hatta ağır suç işleyen çifte vatandaş statüsündeki göçmen kökenlilerin Alman pasaportlarına el konularak sınır dışı edilmelerini de.Evet...Ha Trump, ha Merz...

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Alman Anayasası’nın 16’ncı maddesinde “Alman vatandaşlığı geri alınamaz. Vatandaşlık, ilgili kişinin arzusuna aykırı olarak vatansız kalmaması şartıyla, ancak bir yasaya dayanarak kaybettirilebilir” denilmektedir.

Ülkedeki yasal düzenlemelere ve Anayasa uzmanlarına göre, ancak başka bir ülkenin ordusunda askerlik yapanlar ile yurt dışındaki terör örgütü ve örgütlerinde savaşanların Alman pasaportlarına “vatansız kalmamaları” şartıyla el konulabilir.

Ayrıca, Alman Anayasası’nın 3’üncü maddesinde “Bütün insanlar yasa önünde eşittirler... Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz” denilmektedir.

Bunu hiç şüphesiz Friedrich Merz de bilmektedir.

Evet....

Almanya’daki yasal düzenlemeler, statüleri, kökenleri, ırkları, cinsiyetleri, milliyetleri ne olursa olsun, bu ülkede yaşayan göçmen kökenliler için de geçerlidir ve onlar da, bu ülkede geçerli yasalara saygı göstermelidir.

Tabii özgürlükçü, demokratik hukuk devleti Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yasaları, bu ülkede yaşayan göçmen kökenliler için de Anayasal düzenlemeler ışığında uygulanmalıdır da.