‘Trump, Avrupa’yı darmadağın etmek istiyor’

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Alman özel televizyon kanalı RTL/ntv’ye bir demeç veren Gabriel, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye Beyaz Saray’daki davranışıyla ilgili olarak, “Ben şahsen bunun, Amerika’nın, Zelenski’nin istifa etmesi için başlattığı planlı bir sahne oyunu olduğunu düşünüyorum. Bu basın konferansının Rus televizyonlarında sürekli olarak gösterilerek Vladimir Putin’in şampanya patlatacağından hareket ediyorum” dedi. Gabriel, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği demecinde de “Trump için Avrupa stratejik bir ortak değil, bacağında bir kütüktür. Şundan çok eminim ki biz çok büyük ve güçlü olduğumuz için Trump, Avrupa’yı zayıflatmak, hatta darmadağın etmek istiyor. Almanya, Fransa, Polonya, Birleşik Krallık ve İskandinav ülkeleri birlikte hareket ederek ortaklaşa bir güvenlik ve dış politikası oluşturmalı. Ancak birliktelik sergilememiz halinde Trump’ın bize saygı göstermesini sağlayabiliriz” dedi.