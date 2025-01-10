‘Trump, Avrupa’yı bölmeye çalışıyor’

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ALMANYA’da 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimlerde Yeşiller’in başbakan adayı olan Habeck, ‘Deutschlandfunk Kultur’ radyosuna röportaj verdi. Habeck, Trump’ın AB üyesi Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarının ciddi olmayacağını ümit ettiğini belirtti. Ancak bu sözlerden bağımsız olarak Avrupa’nın birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Habeck, “(Grönland konusunda) Avrupa’daki tepkiler de doğrudan bu yönde oldu. Bu doğal bir şey değil çünkü Donald Trump, bunu ilk başkanlığı sırasında da 4 yıl gösterdi. Avrupa’yı bölmeye çalışacak, yani tek tek ülkelerle pazarlıklar yaparak” dedi. Avrupa’nın bir arada kalmasına özellikle Almanya’nın ihtiyaç duyduğunu ifade eden Habeck, şunları söyledi:

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‘ALMANYA OLMADAN OLMAZ’

“Çünkü ticaret politikalarına ilişkin saldırılar, yani gümrük vergileri, eğer bunlar gelirse öncelikle Almanya’ya yönelik olacaktır. ABD karşısında, tüm Avrupa’da en büyük ticaret fazlasına sahibiz. Bu, Donald Trump’ın gözüne batan dikendir. Dolayısıyla bu yola girmesi halinde gümrükleri öncelikle Alman ürünlerine yönelteceği varsayılabilir. Buna karşı koymak için Almanya’nın Avrupa Birliği’ne (AB) ve partner ülkelere ihtiyaç var. Çünkü ticaret politikası AB’de düzenleniyor. Avrupa’nın bu durumdan ders çıkararak kendisini ‘siyasi güç oyuncusu’ olarak görmesi gerekir. Avrupa kendi içinde kurallar koyabileceğini ve kontrol edebileceğini kanıtladı. Şimdi bir iç düzenleyicisi veya denetleyicisi mi yoksa dış politikada bir güç faktörü ve aktörü mü olmak istediğine karar vermelidir. Almanya’nın da bu konuda Avrupa’ya yardım etmesi gerekir. Almanya olmadan olmaz.”