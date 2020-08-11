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Hürriyet
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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 11.08.2020 - 16:27,Son Güncelleme:

Trump Almanya’yı gözden çıkardı

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Trump Almanya’yı gözden çıkardı
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Almanya’yla ABD arasında birçok farklı konuda yaşanan kriz ziyaretlere de yansıdı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun orta Avrupa seyahatinde Almanya yok.

ALMANYA, ABD Başkanı Trump’la ilişkilerde kriz yaşıyor. Anlaşmazlıkların başında Almanya’nın Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 projesi ve NATO savunmasına yeteri kadar bütçe ayırmaması geliyor. ABD Başkanı Trump, Almanya için “Biz onları koruyoruz. Onlar ise masraflarını bize yüklüyor ve Rusya ile enerji iş birliği yapıyor” diye eleştirerek, 9 bin 500 Amerikan askerini Almanya’dan çekme kararı verdi. Salı günü Orta Avrupa gezisine çıkan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyaret programında Almanya yok. Pompeo’nun Almanya’nın komşusu Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya’nın yanında Slovenya’yı ziyaret ederken, Almanya’ya uğramaması Trump’ın Almanya’yı karşısına aldığı, gözden çıkardığı yorumlarına yol açtı. Pompeo bu gezisinde Kuzey Akımı 2 projesinin Avrupa’nın Rusya’ya enerji bağımlılığına yol açacağını anlatacak ve bu projeden uzak durulmasını isteyecek. Pompeo’nun Orta Avrupa ziyaretinin ilk durağı Prag. Ziyaret öncesi Amerikan Dışişleri Bakanlığı Çek Cumhuriyeti’ni “Vefalı bir müttefik ve partner” olarak niteledi. Pompeo Çek Cumhuriyeti’nden sonra Slovenya, Avusturya ve Polonya’yı ziyaret edecek ve cumartesi günü Varşova’da ek ABD askerinin konuşlandırılmasını ön gören bir sözleşme imzalayacak.

Trump Almanya’yı gözden çıkardı

Trump Almanya’yı gözden çıkardı

 

 

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