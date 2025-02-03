Trump açıklama yaptı! Avrupa’da oto hisseleri çakıldı!

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ABD Başkanı Trump’ın, Kanada, Meksika ve Çin’den gelen mallara geniş kapsamlı gümrük vergileri getirmesi, Avrupa’da otomobil üreticilerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. Europe Stoxx 600’de otomobil ve parçaları endeksi yüzde 4.1 kayıpla iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Avrupalı üreticiler Volkswagen, Volvo Cars, Daimler Truck, Porsche ve BMW’nin hisseleri yüzde 5’ten fazla düşüş gösterirken, Fransız otomobil parçaları tedarikçisi Valeo’nun hisseleri ise yaklaşık yüzde 8 geriledi.

EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRDİ

Bunların yanında, Almanya’da Dax 40 endeksinin de ticaret savaşı korkularıyla son günlerdeki yeni rekor arayışına bugün son vermesi dikkati çekti. Endeks, sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Trump, seçim kampanyasında Kanada, Meksika ve Çin’den ithal edilen ürünlere tarife getireceği söylemlerini gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı kararname ile Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin’den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildi.

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İHRACATIN YÜZDE 10’U ABD’YE

Analistlere göre, Alman üretici Volkswagen’in gelirlerinin yaklaşık 8 milyar Euro’su ve Stellantis’in gelirlerinin yaklaşık 16 milyar Euro’su Trump’ın tarifelerinden etkilenecek. Öte yandan, Analistler, Trump’ın AB ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını ifade ediyor. ABD, Alman ürünlerinin en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Ülke, ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu ABD’ye yapıyor.