TRT Deutsch’e ırkçı gruptan tehdit mektubu

TRT Deutsch Yayın Yönetmeni Kaan Elbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mektubun, nazi döneminde SS askerleri içinde yer alan özel bir askeri grubun ismini taşıyan ırkçı ‘Prinz Eugen Grubu’ imzasıyla, Federal Basın Merkezi’nde bulunan bürolarına yollandığını belirtti. Elbir, mektupta domuz kafası resmi, İslam’a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ve “Camilerinizi inşa etmeye devam edin ki, domuzlarımıza yeterince yer açılsın. Berlin’den defolun gidin” gibi ifadelerin yer aldığını söyledi.

Kaan Elbir, polisin, mektup üzerinde parmak izi çalışması yapacağını söylediğini aktardı. Almanya’da yayın hayatına yeni başlayan TRT Deutsch’un dikkatleri üzerine çektiğini vurgulayan Elbir, “Bild gazetesi manşetinden verdi TRT Deutsch’un kurulduğunu. Ön yargıyla yaklaşan bir tavır var. Bizim amacımız, Almanya’da yaşanan sıkıntıları ve aktarılmayan konuları dile getirmek” diye konuştu.