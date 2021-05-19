TRT Deutsch’a ırkçı tehdit mektubu gönderildi

TRT Deutsch’un, Federal Basın Merkezi’nde bulunan ofisine gelen Prinz Eugen Grubu (PEG) imzalı mektupta ırkçı, İslam ve Türk karşıtı ifadeler yer aldı. Mektubu inceleyen polis, konunun Devlet Güvenlik Birimi’ne (Staatsschutz) intikal ettirileceğini belirtti. TRT Deutsch Genel Yayın Yönetmeni Kaan Elbir, söz konusu mektubun, TRT Deutsch’un İsrail saldırılarıyla ilgili haberleri nedeniyle son bir haftadır çeşitli medya grupları ve gazeteciler tarafından hedef gösterilmesinden sonra geldiğine dikkati çekti.

Yaklaşık iki haftadır yoğun şekilde Gazze’de yaşanan vahşeti ve zulmü haberleştirdiklerini aktaran Elbir, “Biz yaptığımız işe inandığımız için gerçekleri göstermeye devam edeceğiz. Alman medyasının işlemediği, yüz çevirdiği ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık gibi konuları sonuna kadar işlemeye devam edeceğiz. Bu gibi tehditler bizi yıldıramaz” dedi.

Kamu yayıncısı NDR’nin de bağlı bulunduğu ‘zapp.mediengruppe’de çalışan bazı kişiler, sosyal medyada Filistin haberleri nedeniyle TRT Deutsch’u etiketleyerek kanalı hedef göstermişlerdi. Prinz Eugen Grubu, Nazi döneminde SS askerleri içinde yer alan özel bir askeri grup olarak biliniyor. TRT Deutsch’a daha önce de iki kez tehdit mektubu gönderilmiş ancak soruşturmadan herhangi bir sonuç çıkmamıştı.