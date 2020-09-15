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Avrupa
Haber Giriş: 15.09.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Tribüne çıktı, rakip taraftara saldırdı

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Tribüne çıktı, rakip taraftara saldırdı
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Hamburg'un 30 yaşındaki savunmacısı Toni Leistner, 4-1'lik Dynamo Dresden yenilgisinin ardından tribüne çıkarak bir rakip taraftarla kavga etti.

Almanya Kupası 1. Tur maçında Hamburg, deplasmanda Dynamo Dresden'e 4-1 mağlup olurken maçın ardından yaşanan bir olay geceye damga vurdu.

Hamburg'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Toni Leistner, karşılaşmanın ardından rakip tribünlere çıktı ve bir taraftarla kavga etti.

Olayın ardından güvenlik görevlisi ve diğer taraftarlar araya girerek Leistner'i bölgeden uzaklaştırdı.

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