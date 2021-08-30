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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 30.08.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Trenlerde ‘3G’ çok zor

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Trenlerde ‘3G’ çok zor

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in gündeme getirdiği trenlerde ‘3G’ kuralı uygulamasının hayata geçmesinin zor olduğu belirtildi.

MERKEL, geçen hafta trenlere sadece aşı yaptıranların, enfeksiyona kapılıp iyileşenlerin veya negatif test ibraz edenlerin binebilmesini gündeme getirmişti. Aynı şekilde SPD’li eyalet bakanları da tren yolculuğunda 3G uygulamasının hukuksal açıdan sorunlu olabileceğini belirterek Merkel’in önerisine sıcak bakmadıklarını açıklamıştı. Federal hükümetin bu yöndeki talebi doğrultusunda rapor hazırlayan Federal Ulaştırma Bakanlığı, trene binecek yolcularda ‘3G’ kontrolü yapılmasının neredeyse imkânsız olduğunu belirtti. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da, uygulamanın hayata geçeceğine inanmadığını ifade etti.

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