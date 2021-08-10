Trenle seyahat edecekler dikkat! Grev var

ALMAN Makinistler Sendikası (GDL) yapılan oylamaya katılanların yüzde 95’inin greve gidilmesi yönünde oy kullandığını duyurdu. Ülke çapında genel grev için sendika üyesi çalışanların en az yüzde 75’inin oyu gerekiyordu. GDL Başkanı Claus Weselsky, Alman Demiryolları yönetimin yeni bir teklifte bulunmaması durumunda ücret görüşmelerine katılmayacaklarını açıkladı. Weselsky, bu yıl için makinistlere zam yapılmamasını kabul etmeyeceklerini ifade etti. Weselsky, öte yandan makinistler için koronavirüs primi talep ederken, önümüzdeki 28 ay için de maaşlarda yüzde 3.2’lik artış beklediklerini kaydetti. GDL Başkanı Claus Weselsky

GREV KARARI, ÜLKEYE YÖNELİK SALDIRI

Sendika ile demiryolları yönetimi arasındaki anlaşmazlığı, ücret artış miktarından çok zammın ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreye yayılacağı konusu oluşturuyor. GDL, 2021 yılı içinde yüzde 1.4 zam ve 600 euro koronavirüs primi, 2022 yılında ise yüzde 1.8 oranında zam talep ediyor. Demiryolları yönetimi ise Ocak 2022’den itibaren yüzde 1.5 zam ve Mart 2023’ten itibaren ise yüzde 1.7 oranında zam öneriyor. Yönetim ayrıca varılan anlaşmanın Haziran 2024’e kadar geçerli olmasını istiyor. Demiryolları adına görüşmelere katılan Martin Seiler, grev kararını tüm ülkeye yönelik bir saldırı olarak niteledi.

Grev kararı alma nedenlerini açıklayan Sendika başkanı Weselsky ise, “Bizim çalışanlarımız da diğerleri gibi büyük fedakârlıkla çok çalıştılar. Bu nedenle yeterli bir ücret artışını hak ettiler” dedi. Weselsky, sendika olarak grev yapmaya mecbur kaldıklarını belirtirken, “Sorumluluğumuzun bilincindeyiz” dedi.