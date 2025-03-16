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Trenin üzerine çıkıp elektrik hattına dokundu!

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#Almanya#Elektrik Çarpması#AVRUPADAN HABERLER
Trenin üzerine çıkıp elektrik hattına dokundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 12:20

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Worms kenti yakınlarındaki Guntersblum tren istasyonunda elektrik hattına dokunan 14 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi.

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Guntersblum polisinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 21.00’e doğru tren istasyonunda duran bir yük treninin üzerine çıkarak elektrik hattına dokunan genci cereyan çarptı. Evlerde prizlerdeki elektriğin 65 katı olan cereyan çarpması sonucu gencin olay yerinde can verdiği belirlendi. Polisin ve ilk yardım ekiplerinin devreye girmesiyle Worms ile Mainz arasındaki tren seferlerine bir süre ara verildi. Olay yerinde yapılan incelemelerden sonra seferler yeniden başlatıldı.

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#Almanya#Elektrik Çarpması#AVRUPADAN HABERLER

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